Глава Крыма «открыто» заявил о судьбе курортного сезона в регионе

Решение о судьбе туристического сезона на курортах Крыма будет принято позднее с учетом ситуации со вспышкой коронавируса. Об этом на заседании оперативного штаба по профилактике распространения инфекции заявил глава региона Сергей Аксенов, передает «Вести Крым».

«Окончательного решения по курортному сезону нет, говорю это открыто», — пояснил он, добавив, что оно будет принято в срок до 1 июня текущего года совместно с федеральным центром.

Глава региона также выразил мнение, что «Крым завязан на курортный сезон», и при его отсутствии экономика республики «будет двигаться совсем в другом направлении».

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8 мая Аксенов объяснял невозможность курортного сезона в регионе. Он заметил, что это связано с неопределенностью сроков режима изоляции и карантина, введенного в различных российских регионах на фоне пандемии, и подчеркнул, что в текущем сезоне возможен будет исключительно внутренний туризм при условии благоприятной эпидемиологической обстановки.

До этого глава Крыма заявлял, что введенные на полуострове ограничения и карантинные меры продлятся до тех пор, пока не будет найдена вакцина против вируса.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 177 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Режим повышенной готовности, который предполагает приостановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию для всех жителей, продлен в республике до 18 мая. С 12 мая в регионе, по решению властей, вводится обязательный масочный режим.

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