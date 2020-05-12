Предсказаны сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму

Сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму могут сдвинуться на июль и август. Такой прогноз озвучил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам представителя отрасли, после выступления властей Краснодарского края не стоит рассчитывать на отдых на российских курортах в июне. «Продажи нужно в любом случае начинать минимум за две недели до открытия, то есть 15 мая, а как их начинать, если карантин установлен до 23 мая и не исключено, что он будет продлен? Вероятно, сезон начнется 1 июля», — пояснил Ромашкин, отметив, что и этот прогноз может быть неточным.

«Крым, судя по заявлениям местных властей, занял более жесткую позицию относительно сроков смягчения карантина, а потому не исключаю, что сезон там начнется еще позже, чем на курортах Кубани», — добавил представитель «Дельфина».

Как считают эксперты, в Крыму сезон может начаться в середине или конце июля. Что же касается туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, то туроператоры не исключают, что их отдых сдвинется на начало августа.

В мае заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что в случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. Он также выразил надежду на то, что после пандемии жители страны начнут обращать больше внимания на отдых в России.

8 мая глава Крыма Сергей Аксенов объяснил невозможность курортного сезона в регионе. По его словам, это связано с неопределенностью сроков режима изоляции и карантина, введенного в различных российских регионах на фоне пандемии.

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