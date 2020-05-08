Глава Крыма объяснил невозможность курортного сезона в регионе

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил невозможность курортного сезона в регионе. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции, передает в пятницу, 8 мая, «Крым-Информ».

По его словам, это связано с неопределенностью сроков режима изоляции и карантина, введенного в различных российских регионах на фоне пандемии. «Вопросы карантинных мер в столице, крупных регионах будут продлены с непонятной перспективой, то есть сегодня межсубъектовой миграции туристов, объективно мы говорим, не будет», — пояснил глава республики.

Аксенов подчеркнул, что в текущем сезоне возможен будет исключительно внутренний туризм при условии благоприятной эпидемиологической обстановки. «Другого пути нет. Вероятность проведения курортного сезона сегодня очень низка», — повторил он, отметив, что в сложившихся обстоятельствах «лучше высказать честную позицию, чем давать надежду».

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7 мая Аксенов раскрыл судьбу грядущего курортного сезона в регионе. По его словам, введенные на полуострове ограничения и карантинные меры продлятся до тех пор, пока не будет найдена вакцина против вируса.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 177 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Режим повышенной готовности, который предполагает приостановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию для всех жителей, продлен в республике до 18 мая. С 12 мая в регионе, по решению властей, вводится обязательный масочный режим.

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