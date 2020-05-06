В Крыму накажут незаконно приютившие россиян во время изоляции отели

Два объекта размещения в Крыму, незаконное приютившие туристов, будут наказаны за нарушение режима изоляции, введенного в числе мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, сообщает КИА.

Речь идет об отеле «Надежда» в Алупке и гостевом доме «Камелот» в Коктебеле, которые попались на заселении россиян из других регионов. «Была проведена контрольная закупка, факт оказания услуги размещения был задокументирован», — заключил Гоцанюк.

По факту произошедшего составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП России («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). Также полиция проводит проверку с целью принятия решения о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК России («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») — объектам грозит штраф от 300 тысяч рублей.

Известно, что всего был проведен мониторинг деятельности 85 отелей и гостевых домов в Симферополе, Алуште, Феодосии, Евпатории и Ялте. По итогам выяснилось, что практически все объекты отказались принять туристов.

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3 мая глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристы продолжают прибывать со всей России в Крым в разгар эпидемии, несмотря на принимаемые меры. По его словам, приезжих принимают незаконные мини-отели. Руководители муниципалитетов отмечают наплыв посетителей, почти все объекты размещения заполнены.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 160 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Режим повышенной готовности, который предполагает приостановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию для всех жителей, продлен в республике до 11 мая.

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