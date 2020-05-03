Глава Крыма пожаловался на наплыв туристов в разгар эпидемии

Туристы продолжают прибывать со всей России в Крым в разгар эпидемии, несмотря на принимаемые меры. Об этом заявил губернатор Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба, передает РИА Новости.

По его словам, приезжих принимают незаконные мини-отели. Руководители муниципалитетов отмечают наплыв посетителей, почти все объекты размещения заполнены. Аксенов отметил, что в Сакском районе полуострова уже выявили три случая COVID-2019, привезенных из других регионов.

В конце апреля сообщалось, что до 11 мая в Крыму будет введен повышенный режим безопасности, чтобы сократить поток туристов. Всех россиян из других регионов будут отправлять в обсерватор. Однако в Симферопольском районе уже начали фиксировать завозные случаи заболевания.

Ранее в Минздраве дали прогноз по эпидемии коронавируса на июнь. В ведомстве считают, что сейчас происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне, однако о завершении цикла эпидемического процесса говорить еще очень рано. По данным на воскресенье, 3 мая, в России зафиксировано более 134 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1280 летальных исходов и 16,6 тысячи случаев выздоровления.

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