В Крыму заявили о боязни желающих «пересидеть» коронавирус россиян

Рост туристического потока в Крым на фоне пандемии коронавируса ставит регион под угрозу, так как желающие «пересидеть» вспышку заболевания на курорте сами могут быть его разносчиками. Об этом пишет FederalCity.

«Чуть ли не впервые в своей истории Крым начинает бояться притока туристов», — заявила секретарь местного Союза туроператоров Елена Бондарева. По ее словам, многие отдыхающие приезжают на вполне «законных основаниях» — как владельцы домов и апартаментов, в то время как другие являются «дикарями» и надеются «"переждать" пандемию в какой-нибудь взятой в аренду даче или гостевом доме».

Собеседница портала подчеркнула, что как правило такие туристы прибывают на полуостров из неблагополучных с точки зрения эпидемиологической ситуации российских регионов — Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Вдобавок известно, что некоторые крымские туристические агентства по-прежнему предлагают клиентам заселение в местные отели и пансионаты несмотря на официальные запреты.

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22 апреля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что некоторые россияне, вернувшиеся в Крым в составе туристических групп из Таиланда, отказались от помещения на карантин. Он назвал их поведение свинским и сообщил, что уже поручил внести изменения в указ и закрепить в нем обязательство для всех прибывающих из-за границы давать письменное согласие на пребывание в обсерваторе.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 67 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 29 человек вылечились. До 30 апреля в республике действует режим повышенной готовности, который предполагает приостановку деятельности многих предприятий и организаций и самоизоляцию для всех жителей.

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