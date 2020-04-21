В Крыму объявили «тотальные рейды» против нечестных россиян

В Крыму полицейские приступили к массовой проверке российских туристов из других регионов, прибывших на полуостров после введения режима повышенной готовности. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов, сообщает во вторник, 21 апреля, «Крым-Инфо».

«С сегодняшнего дня (...) начались тотальные рейды по проверке данных, которые были записаны в анкетах всех приезжающих. (...) Полностью, практически 100 процентов намерены просмотреть», — заметил Аксенов. По его словам, в случае выявления значительного числа нечестных граждан, по приезде указавших неверные данные в анкетах, не исключено ужесточение наказания для них, вплоть до введения уголовной ответственности.

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Отмечается, что большинство приезжих россиян, согласно заполненным ими документам, сконцентрировано в Ленинском, Сакском, Черноморском, Красногвардейском районах и на Южном берегу Крыма.

20 апреля сообщалось, что Аксенов призвал российских туристов воздержаться от поездок на полуостров из-за пандемии коронавируса. Глава республики заметил, что никогда не думал, что ему придется обращаться с такой просьбой к согражданам.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 46 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, 23 человека вылечились. До 30 апреля в республике действует режим повышенной готовности, который предполагает приостановку деятельности многих предприятий и организаций и самоизоляцию для всех жителей.

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