Глава Крыма пожаловался на свинское поведение вернувшихся из-за границы россиян

Некоторые россияне, вернувшиеся в Крым в составе туристических групп из Таиланда, отказались от помещения в обсерватор, в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил глава региона Сергей Аксенов, пишет «Крым-Инфо».

«Свинское поведение [туристов] по возврате возмущение [вызывает]. Мы тут ночами не спим, стыкуем ситуацию, просим, обзваниваем полстраны, все включаются в процесс. Ни стыда, ни совести», — пожаловался он. Аксенов заявил, что уже поручил внести изменения в указ и закрепить в нем обязательство для всех прибывающих из-за границы давать письменное согласие на пребывание в обсерваторе.

В свою очередь руководительница регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что в случае отказа путешественников от указанных процедур суд примет решение о принудительной изоляции.

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21 апреля сообщалось, что в Крыму полицейские приступили к массовой проверке российских туристов из других регионов, прибывших на полуостров после введения режима повышенной готовности. В случае выявления значительного числа нечестных граждан, по приезде указавших неверные данные в анкетах, не исключено ужесточение наказания для них, вплоть до введения уголовной ответственности.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксирован 51 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом, 23 человека вылечились. До 30 апреля в республике действует режим повышенной готовности, который предполагает приостановку деятельности многих предприятий и организаций и самоизоляцию для всех жителей.

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