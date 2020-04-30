Москвичи приехали в Крым и образовали очаг коронавируса

Жительница Крыма заразилась коронавирусной инфекцией от туристов, приехавших из Московского региона и образовавших очаг заболевания. Об этом сообщила глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает в четверг, 30 апреля, КИА.

По данным агентства, новый случай заболевания был зафиксирован в Симферопольском районе республики. «При выезде скорой на дом было установлено, что в очаге находятся лица, прибывшие из Москвы, они прибыли по месту регистрации 23 апреля», — отметила представительница ведомства.

В результате крымчанка с подтвержденным анализом на вирус была изолирована в одну из местных больниц, ее близкие помещены в обсерватор. «У нее всего контактов — девять человек, пять по домашнему очагу и четверо — отдаленные контакты, с которыми было общение», — добавила Пеньковская.

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Ранее в четверг сообщалось, что крымские отельеры предсказывают, что приезжающие в республику туристы массово будут пытаться обойти ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, по их прогнозам, существует вероятность, что россияне из других регионов, чтобы избежать обязательной двухнедельной изоляции, начнут заселяться в частном секторе.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 92 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом. Режим повышенной готовности, который предполагает приостановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию для всех жителей, продлен в республике до 11 мая.

За последние сутки в России выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом, скончался 101 человек, выздоровели — 1333. Общее число инфицированных коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 106 498.

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