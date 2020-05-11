Правительство назвало условие открытия российских курортов

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма. Условие открытия российских курортов назвал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, из-за пандемии отрасль туризма серьезно пострадала, в связи с чем была внесена в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики, напомнил он.

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Чернышенко отметил, что после улучшения ситуации жители начнут обращать больше внимания на российские курорты.

27 марта премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня. Глава кабмина также поручил региональным властям рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Ранее в понедельник стало известно, что Россия поднялась на третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Число заразившихся в стране достигло 221 344. На первом месте находятся США (почти 1,4 миллионов инфицированных), на втором Испания (224 390).

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