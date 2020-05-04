Названы готовые принять туристов первыми страны

Первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция. Об этом агентству «Прайм» рассказал политолог Дмитрий Абзалов.

Эксперт пояснил, что эти государства будут пытаться вернуть туристов как можно раньше, однако исход будет зависеть от решений государств, в которых проживают потенциальные отдыхающие. По его оценке, открытие массовых туристических направлений произойдет не раньше лета, при этом процесс будет постепенным, и на него повлияет успешность борьбы с пандемией.

Абзалов счел, что летний туристический сезон в Европе в любом случае потерян, так как основной поток бронирований приходится на весну. Пляжные направления в Азии понесли ущерб из-за близости к Китаю и ассоциаций с коронавирусом. Эксперт также предрек нескорое возобновление туризма в Южную Америку и Африку из-за слабо развитой медицины на этих континентах. А турпоток в США возобновится не раньше осени.

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Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский призвал россиян не ждать отпуска за границей в 2020 году. По его убеждению, до 2021 года пандемия коронавируса вряд ли позволит государствам открыть границы, и поэтому поездки за рубеж не выглядят возможными. Однако когда ограничения будут сняты, считает Рязанский, поездки могут обойтись недорого.

По данным на 3 мая, в мире более 3,47 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 244 тысяч скончались, более 1,11 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Великобритания и Франция.

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