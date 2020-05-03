Спрогнозирован срок возобновления рейсов по миру

Официальный представитель компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова спрогнозировала срок возобновления полетов по миру. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По ее словам, если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета. Однако Спивакова отметила, что пока назвать точные сроки возобновления сложно.

Ранее владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев заявил, что международное авиасообщение, ограниченное на фоне пандемии коронавируса, может быть возобновлено только в апреле 2021 года. По его словам, такой прогноз обусловлен тем, что в мире начнется очередная вспышка заболевания, и все принятые меры, в том числе режим изоляции, будут вновь введены или продлены.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

По данным на воскресенье, 3 мая, в России зафиксировано более 134 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1280 летальных исходов и 16,6 тысячи случаев выздоровления.

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