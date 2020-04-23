Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение, ограниченное на фоне пандемии коронавируса, может быть возобновлено только в апреле 2021 года. Такие сроки в интервью «Коммерсанту» назвал основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

По его мнению, прогноз обусловлен тем, что в мире начнется очередная вспышка заболевания, и все принятые меры, в том числе режим изоляции, будут вновь введены или продлены.

«Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей,— мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии», — пояснил Филев, подчеркнув, что именно поэтому мировая авиация начнет восстанавливаться только через год.

Собеседник издания также заявил, что для сохранения объема воздушных перевозок на уровне прошлого года российской авиаотрасли понадобится государственная поддержка в размере пяти миллиардов долларов. Однако, по его словам, вероятность того, что такая сумма будет выделена, «близка к нулю». В то же время, он считает, что после стабилизации ситуации рынок едва ли покинет кто-либо из крупных игроков.

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15 апреля гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура заявил, что Россия возобновит авиасообщение с другими странами не раньше чем через три месяца. По его мнению, возобновление перелетов к середине лета возможно при «самом оптимистичном сценарии». При реалистичном это случится осенью, а при пессимистичном — только к апрелю 2021 года.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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