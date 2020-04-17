«Аэрофлот» приостановил продажу билетов на рейсы за границу

Российская авиакомпания «Аэрофлот» временно остановила продажу билетов на рейсы за границу. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщила официальный представитель перевозчика Юлия Спивакова, передает ТАСС.

По ее словам, ограничения будут введены до «тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения». «Это техническое решение, оно не означает фактическую отмену рейсов. Мы приняли его, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на наш контакт-центр и на офисы продаж», — пояснила Спивакова.

Собеседница агентства также подчеркнула, что в данном решении не следует искать «прогнозы по возобновлению международных перелетов». В настоящее время купить билеты на зарубежные рейсы «Аэрофлота» возможно не ранее 1 августа.

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Ранее в пятницу «Коммерсантъ» обратил внимание на то, что на сайте авиакомпании на данный момент отсутствует техническая возможность приобрести билеты до конца июля. К примеру, речь идет о перелетах из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города. До этого билеты авиакомпании за границу можно было купить с вылетом после 30 апреля.

15 апреля гендиректор туроператора TUI Россия Тарас Демура заявил, что Россия возобновит авиасообщение с другими странами не раньше, чем через три месяца. По его мнению, возобновление перелетов к середине лета возможно при «самом оптимистичном сценарии». При реалистичном это случится осенью, а при пессимистичном — только к апрелю 2021 года.

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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