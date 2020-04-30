В России дали прогноз по открытию границ

Границы России могут быть закрыты до момента создания вакцины от коронавируса. Такой прогноз дал первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, торопиться со снятием введенных на фоне пандемии ограничений пока не стоит, так как это может, в свою очередь, вызвать резкий рост числа инфицированных на территории страны и увеличить риск заражения граждан.

«Никто не застрахован от второй волны коронавируса. Открывать пока и не с кем — другие страны тоже так быстро не откроют авиасообщение. Нам не стоит торопиться, чтобы потом это боком не вышло», — заключил он.

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29 апреля сообщалось, что большинство российских туристов ожидают скорого открытия границ и не боятся заразиться коронавирусом. 64 процента россиян предсказывают, что введенные на фоне пандемии ограничения снимут в течение ближайших шести месяцев. 33 процента опрошенных считают, что границы будут открыты в срок до июня или июля текущего года.

Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции 30 марта. Право пересекать границу имеют военные и гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом и экипажи морских судов, а также дипломаты, направляющиеся в Калининград транзитом пассажиры и россияне, выезжающие за рубеж на похороны родственников.

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