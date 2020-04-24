В Совфеде дали совет россиянам по поводу поездок за границу во время пандемии

Россиянам стоит отказаться от поездок за границу в 2020 году из-за обострения ситуации с распространением коронавируса. Такой совет дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу, 24 апреля, в эфире телеканала «Россия 24».
«Последние годы наши граждане очень много путешествуют и за рубежом, и внутри страны, но один год — это же не трагедия. Вот на этот год не надо планировать никаких зарубежных путешествий», — заявила по этому поводу Матвиенко.
По ее словам, Россия, как и другие государства, не сможет в ближайшее время в полном объеме снять введенные из-за пандемии ограничения и в кратчайшие сроки наладить коммуникацию воздушного сообщения.
23 апреля сообщалось, что россияне массово изменили планы на майские праздники и летний отдых в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавируса. Большинство из них, 30 процентов, собирались отдохнуть в другом российском городе, 27 процентов — за границей, а 19 процентов — на даче.
За последние сутки новым типом коронавируса в России заразились еще 5849 человек. Общее число инфицированных в стране превысило 68 тысяч. С начала эпидемии умерли 615 пациентов, 5568 — выздоровели.
Число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 708 885. Пандемия охватила 185 стран. С начала пандемии скончались 190 858 пациентов, еще 738 486 выздоровели. Наиболее пострадавшими от коронавируса странами остаются США, Испания, Италия, Франция и Германия.