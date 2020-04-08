Россиянам разъяснили условия возврата средств за отмененные поездки

Заместитель руководителя Роскачества Андрей Белоусов разъяснил, при каких условиях россияне, которые не смогли уехать отдыхать из-за коронавируса, могут вернуть деньги за отмененные путешествия. Его слова приводятся на официальном сайте Роскачества.
Эксперт уточнил, что в случае, если турист собирался отправиться в страну, где действует режим угрозы безопасности, то он вправе потребовать расторжения договора и возврата стоимости поездки. «В случае путешествия в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности туристов, он вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора», — поясняется в сообщении.
При этом отмечается, что существенным изменениям обстоятельств относятся в том числе невозможность совершения туристом поездки по независящим от него причинам.
«При этом турист возмещает туроператору фактически понесенные им расходы. В случае несогласия туриста с размером вычета он вправе оспорить действия туроператора в суде», — пояснили в Роскачестве.
7 апреля Минтранс России назвал условие для вывоза россиян из-за рубежа. Выяснилось, что на возвратные рейсы в Россию могут претендовать только те россияне, кто выехал из страны после 1 января 2020 года. В ведомстве уточнили, что на данный момент вернуться в Россию изъявили желание около 25,8 тысячи человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения