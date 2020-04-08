Россиянам разъяснили условия возврата средств за отмененные поездки

Заместитель руководителя Роскачества Андрей Белоусов разъяснил, при каких условиях россияне, которые не смогли уехать отдыхать из-за коронавируса, могут вернуть деньги за отмененные путешествия. Его слова приводятся на официальном сайте Роскачества.

Эксперт уточнил, что в случае, если турист собирался отправиться в страну, где действует режим угрозы безопасности, то он вправе потребовать расторжения договора и возврата стоимости поездки. «В случае путешествия в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности туристов, он вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора», — поясняется в сообщении.

При этом отмечается, что существенным изменениям обстоятельств относятся в том числе невозможность совершения туристом поездки по независящим от него причинам.

«При этом турист возмещает туроператору фактически понесенные им расходы. В случае несогласия туриста с размером вычета он вправе оспорить действия туроператора в суде», — пояснили в Роскачестве.

7 апреля Минтранс России назвал условие для вывоза россиян из-за рубежа. Выяснилось, что на возвратные рейсы в Россию могут претендовать только те россияне, кто выехал из страны после 1 января 2020 года. В ведомстве уточнили, что на данный момент вернуться в Россию изъявили желание около 25,8 тысячи человек.

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