Названы условия возврата средств за путевки российским туристам

Стали известны условия возврата средств за путевки российским туристам. Их назвала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН.
Ломидзе отметила, что большинство крупных туроператоров не собираются закрываться в условиях пандемии коронавируса и намерены продолжать работу после стабилизации ситуации в мире. Они готовы поддержать туристов — но тем, в свою очередь, нужно понимать, что у компаний пока нет возможности оперативно вернуть всем желающим средства в полном объеме.
По словам исполнительного директора АТОР, туроператоры получают огромное количество заявок на аннуляции туров и физически не могут всем ответить, поэтому предлагают рассмотреть обращения в течение одного-двух месяцев. У их клиентов есть возможность перенести даты вылета, изменить направление либо получить средства через некоторое время.
Ранее стало известно, что россиянам пообещали вернуть деньги за авиабилеты, в том числе приобретенные по невозвратному тарифу. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она отметила, что все авиакомпании в настоящий момент находятся в тяжелом экономическом положении, и государство рассматривает вопрос поддержки отрасли.
23 марта Россия временно ограничила авиасообщение со всеми странами мира в связи с обострением ситуации с распространением коронавируса. Исключение составят регулярные рейсы из Москвы в зарубежные столицы и крупные города и обратно.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения