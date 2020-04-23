Россияне массово изменили планы на лето из-за коронавируса

Россияне массово изменили планы на майские праздники и летний отдых в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.

Согласно полученным данным, такое решение принял каждый четвертый житель страны (26 процентов), при том что месяцем ранее об этом сообщали всего 17 процентов граждан. Большинство из них, 30 процентов, собирались отдохнуть в другом российском городе, 27 процентов — за границей, а 19 процентов — на даче.

В качестве причин изменений планов участники опроса указали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции (50 процентов), соблюдение карантинных мер (34), закрытие границ и введение запретов на выезд (11), а также экономический кризис и рост курса доллара и евро (2). У большинства респондентов сложившиеся обстоятельства вызвали огорчение (15 процентов), разочарование (11), грусть и печаль (9). Однако нашлись и те, кто по этому поводу не испытывает никаких эмоций (10 процентов) или относится к ситуации спокойно (9).

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Кроме того, стало известно, что в текущем году россиян, которые намерены провести выходные и отпуск дома, оказалось на четверть больше, чем в прошлом (57 процентов против 33). Отдохнуть на даче собрались 35 процентов, в 2019-м такой формат предпочел один из четырех жителей России.

23 апреля сообщалось, что самыми популярными месяцами для путешествий в году у российских туристов оказались май и август. В конце весны прошлого года россияне совершили больше всего авиаперелетов, а в конце лета — железнодорожных путешествий. При этом определено, что на самолете среднестатистический турист летал дважды, а на поездах ездил трижды.

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