Россияне предсказали сроки открытия границ

Большинство российских туристов ожидают скорого открытия границ и не боятся заразиться коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра НАФИ, на них обратило внимание издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.

Согласно полученным данным, 64 процента россиян предсказывают, что введенные на фоне пандемии ограничения снимут в течение ближайших шести месяцев. 33 процента опрошенных считают, что границы будут открыты в срок до июня или июля текущего года.

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В целом же большая часть путешественников, 62 процента, не испытывают опасений по поводу распространения инфекции — лишь 18 процентов респондентов говорят о страхе заразиться, 20 процентов заявляют, что нисколько не боятся заболеть. Однако даже среди тех, кто не исключает вероятность заражения, каждый третий готов к поездкам по России или за границу в ближайшее время.

Кроме того, стало известно, что 84 процента туристов планируют летом путешествовать на самолете, 41 процент — на автомобиле, а 24 процента участников исследования намерены отправиться в отпуск на поезде.

27 апреля сообщалось, что больше половины российских туристов не планирует переносить отпуск из-за пандемии коронавируса — многие готовы провести его «хоть где, лишь бы не в помещении». 24 процента респондентов заявили, что в целом не задумывались об отдыхе в ближайшее время.

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