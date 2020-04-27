Россияне заявили о готовности провести отпуск «хоть где»

Больше половины российских туристов не планирует переносить отпуск из-за пандемии коронавируса — многие готовы провести его «хоть где, лишь бы не в помещении». Об этом говорится в исследовании туристического сервиса «Туту.ру», передает РИА Новости.

Согласно полученным данным, треть россиян (31 процент) сообщила о том, что в результате вспышки заболевания осталась без работы и, соответственно, отпуск не планировала. Еще 24 процента респондентов заявили, что в целом не задумывались об отдыхе в ближайшее время. В то же время 18 процентов участников опроса признались, что собираются перенести каникулы на осенние или зимние месяцы, а пять процентов — получить денежную компенсацию.

При этом в числе стран, куда хотели бы попасть российские путешественники, оказались Таиланд, Индонезия, Филиппины, Испания, Куба, Доминикана. «Да хотя бы в деревню к свекрови попасть в Тамбовскую область», «Все равно где, главное, чтобы все было хорошо», — также отмечали участники исследования.

23 апреля сообщалось, что россияне массово изменили планы на майские праздники и летний отдых в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на фоне пандемии коронавируса. Такое решение принял каждый четвертый житель страны (26 процентов), хотя месяцем ранее об этом сообщали всего 17 процентов граждан.

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