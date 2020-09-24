Кремль прокомментировал выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Совершенно разные люди выдвигаются на Нобелевскую премию мира, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выдвижение президента России Владимира Путина. Его цитирует РИА Новости в четверг, 24 сентября.

«Если решение будет принято — прекрасно! Не будет — тоже ничего страшного», — сказал он.

Ранее в четверг российский писатель Сергей Комков сообщил, что направил заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира в Осло 10 сентября.

Награда ежегодно с 1901 года вручается Нобелевским комитетом людям, которые, по мнению комитета, внесли выдающийся вклад в области укрепления мира.