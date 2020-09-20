Президент США Дональд Трамп понадеялся на Нобелевскую премию за разрешение конфликта между Сербией и Косово. Его слова на встрече с избирателями в штате Северная Каролина передает РИА Новости.

По словам Трампа, США останавливают массовые убийства между Сербией и Косово, которые длились много лет. «Я уверен, это Нобелевская премия за мир», — заявил он.

Ранее специальный представитель Трампа Ричард Гренелл сообщил, что администрация президента США, а также администрации Косова и Сербии оказались выдвинуты на Нобелевскую премию мира. Причиной для этого названо историческое соглашение, которого достигли представители сербского государства и частично признанной албанской республики на встрече в Вашингтоне.

Вооруженный конфликт, известный как Косовская война, длился с февраля 1998 года по июнь 1999-го. Его причиной стало стремление косовских албанцев к независимости.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Россия независимость Косова не признает.