Правительства Косова, США и Сербии выдвинули на премию мира

Администрация президента США Дональда Трампа, а также администрации Косова и Сербии оказались выдвинуты на Нобелевскую премию мира. Об этом написал специальный представитель Трампа Ричард Гренелл у себя в Twitter.

Причиной для этого названо историческое соглашение, которого достигли представители сербского государства и частично признанной албанской республики на встрече в Вашингтоне. Трамп стал посредником в соглашении о нормализации экономических связей между Белградом и Приштиной. Признать независимость Косова сербская сторона отказалась.

Кроме того, обе стороны согласились вслед за Соединенными Штатами перенести посольства в Иерусалим, признав его таким образом столицей Израиля. Вскоре после этого Сербия возмутилась намерением еврейского государства признать Косово и заявила, что передумает переносить посольство.

9 сентября стало известно, что Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за примирение разных стран и народов, в первую очередь — за участие в арабо-израильском конфликте и план примирения Израиля и Палестины.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. В основном ее населяют этнические албанцы, однако присутствует и сербское население. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия — так называется регион в сербской конституции — частью своей территории, местные власти объявили о независимости в 2008 году.