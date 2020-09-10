Сербия передумает переносить посольство в Израиле вопреки требованию США

Сербия передумает переносить посольство в Израиле в Иерусалим, как согласилась это сделать по требованию США, если еврейское государство признает республику Косово независимой страной. О таких намерениях администрации сербского президента Александра Вучича сообщил The Jerusalem Post близкий к нему источник.

«Такой шаг к тому же повредит хорошим отношениям Израиля и Сербии, они никогда не станут прежними», — подчеркнул собеседник израильского журналиста. Он сравнил вопрос признания Косова с вопросом признания Палестины, остро стоящим для израильских властей и населения.

Ранее израильский МИД приветствовал решение Сербии и Косова вслед за США перенести посольства в Иерусалим. Это решение назвали «мостом к миру во всем мире», а Косово в этом заявлении упоминают как отдельное государственное образование.

Развитие отношений Израиля и Косова не нравится не только Сербии. В начале сентября Турция предостерегла Косово от того, чтобы признавать Иерусалим израильской столицей. Палестинская автономия предупредила, что разорвет отношения с любым государством, которое пойдет на такой шаг.

Ранее премьер-министр Косова Хашим Тачи объявил у себя в Twitter, что его страна перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим, признав таким образом его столицей Израиля. В рамках ответного жеста еврейское государство вознамерилось официально признать Косово.

Это объявление было сделано после трехсторонних переговоров Тачи с президентом США Дональдом Трампом и главой Сербии Александром Вучичем. Сербская сторона также согласилась с предложением американцев о переносе посольства. Сербия и Косово, по словам Трампа, достигли невиданного прорыва в отношениях, нормализовав экономические связи.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. В основном ее населяют этнические албанцы, однако присутствует и сербское население. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия — так называется регион в сербской конституции — частью своей территории, местные власти объявили о независимости в 2008 году.