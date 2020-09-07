Турция предостерегла Косово от переноса посольства в Иерусалим

Власти Турции предостерегли частично признанную республику Косово от переноса посольства в Израиле в Иерусалим. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По мнению МИД Турции, такой шаг будет противоречить договоренностям ООН и повредит деэскалации израильско-палестинского конфликта. Кроме того, считают турецкие дипломаты, это может помешать другим государствам в итоге признать Косово.

В Анкаре выразили сожаление в связи с тем, что «страна с мусульманским большинством рассматривает такой шаг, очевидно нарушающий международное право».

Ранее премьер-министр Косова Хашим Тачи объявил у себя в Twitter, что его страна перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим, признав таким образом его столицей Израиля. В рамках ответного жеста еврейское государство официально признает Косово.

Это объявление было сделано после трехсторонних переговоров Тачи с президентом США Дональдом Трампом и главой Сербии Александром Вучичем. Сербская сторона также согласилась с предложением американцев о переносе посольства. Сербия и Косово, по словам Трампа, достигли невиданного прорыва в отношениях, нормализовав экономические связи.

В 2017-м Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, что также вызывало возмущение Анкары. В 2018-м на новое место было перенесено американское посольство, а в 2019-м — посольство Гватемалы.

Турция была одной из первых стран, в 2008 году признавших независимость Косова. По последним данным, республику признали около ста стран, в том числе и 22 из 27 участников Евросоюза. Между тем Косово не является членом ООН. Россия независимость Косова не признает.