Вучич рассказал Лаврову о переговорах с Трампом

Президент Сербии Александр Вучич рассказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову об итогах переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом, говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Также Вучич проинформировал Лаврова о предстоящих переговорах с представителями Евросоюза в Брюсселе. «С обеих сторон выражена нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран», — говорится в сообщении.

Также Вучич и Лавров затронули проблему Косова. Российский министр подтвердил неизменность позиции Москвы: вопрос должен решаться в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН в целях поисков возможностей для долгосрочного урегулирования.