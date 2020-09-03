Лавров рассказал об интересе стран G20 к российской вакцине от коронавируса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что иностранные партнеры, в том числе страны «Большой двадцатки» (G20), проявляют интерес к российской вакцине от коронавируса. Об этом он заявил в ходе выступления на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств.

Он напомнил, что российские специалисты в кратчайшие сроки создали эффективную и безопасную вакцину против коронавируса, которая скоро поступит на рынки. Лавров отметил, что Россия готова к сотрудничеству в сфере разработок вакцины от COVID-19.

В августе депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес на официальном уровне заговорил о закупке российской вакцины от коронавируса. Он выразил беспокойство, хватает ли у Евросоюза запасов вакцины от гриппа, вспышка которого может совпасть с новой волной коронавирусной инфекции, как это произошло с первой волной в январе-феврале 2020 года.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи, вторую — центр «Вектор», сейчас проходят ее испытания. О регистрации в России первой в мире вакцины Путин объявил 11 августа, она получила название «Спутник V». 15 августа было запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.