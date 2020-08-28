В Европарламенте заговорили о закупке российской вакцины от коронавируса

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес на официальном уровне заговорил о закупке российской вакцины от пневмонии COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа. Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, с текстом которого ознакомился телеканал Russia Today.

Депутат озаботился вопросом того, хватает ли у Евросоюза запасов вакцины от гриппа, вспышка которого может совпасть с новой волной коронавирусной инфекции, как это произошло с первой волной в январе-феврале 2020 года.

Касареса заинтересовало, планирует ли ЕС проводить массовую вакцинацию и рассматривает ли Еврокоммиссия возможность приобрести у России вакцину от коронавируса.

Ранее, 27 августа, президент Владимир Путин заявил, что вторая российская вакцина от коронавируса появится в сентябре. По его мнению, препарат будет надежным и эффективным и будет конкурировать с первой вакциной, так как они не должны уступать друг другу по безопасности и эффективности.

26 августа сообщалось, что США отказываются принимать результаты испытаний российской вакцины от коронавируса. Ее захотели приобрести 27 стран. Среди обратившихся к России стран — Белоруссия, Азербайджан, Венесуэла, Бразилия и Казахстан

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи, вторую — центр «Вектор», сейчас проходят ее испытания. О регистрации в России первой в мире вакцины Путин объявил 11 августа, она получила название «Спутник V». 15 августа было запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. В России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.