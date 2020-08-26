США отказались принимать результаты испытаний российской вакцины от коронавируса

США отказываются принимать результаты испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, передает ТАСС.

«Мы не примем иностранные испытания от России... Российские испытания… Я бы не стал принимать эту вакцину», — сказал представитель администрации президента США.

Медоуз добавил, что Вашингтон намерен соблюдать собственные стандарты контроля за качеством медицинских лекарств. Он также напомнил, что американская вакцина может быть готова к грядущей осени.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину от коронавируса захотели купить 27 стран. Среди обратившихся к России стран — Белоруссия, Азербайджан, Венесуэла, Бразилия и Казахстан

О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат получил название «Спутник V», его производство было запущено 15 августа. В России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.