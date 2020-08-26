Путин подтвердил отправку российской вакцины от коронавируса в Белоруссию

Белоруссия будет одной из первых стран, кто получит российскую вакцину от коронавируса. Отправку в республику препарата «Спутник V» подтвердил президент Владимир Путин, передает ТАСС в среду, 26 августа.

В ходе совещания с членами правительства глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой довести до конца эту работу вместе с белорусскими коллегами.

В ходе телефонного разговора, который состоялся 24 августа, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились, что граждане Белоруссии добровольно поучаствуют в третьем этапе испытаний российской вакцины.

Ранее в среду стало известно, что Москва и Нур-Султан подписали соглашение о поставке в республику вакцины «Спутник V». Иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет бесплатной и добровольной и состоится после завершения всех стадий клинических испытаний, подчеркивается в сообщении.

Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.