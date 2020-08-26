Россия и Казахстан подписали соглашение о поставке вакцины от коронавируса

Москва и Нур-Султан подписали соглашение о поставке в республику российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

В сообщении сказано, что делегация казахстанского правительства посетила Россию с рабочим визитом. На встречах с представителями российского кабмина, в том числе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, обсуждались вопросы «промышленной кооперации, приобретения и применения вакцины от COVID-19».

«Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармация" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний», — сообщается на сайте главы правительства.

Иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет бесплатной и добровольной и состоится после завершения всех стадий клинических испытаний, подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что граждане Белоруссии добровольно поучаствуют в третьем этапе испытаний российской вакцины. Белоруссия станет первой страной, в которую поставят препарат. Президент Молдавии Игорь Додон захотел испытать на себе российскую вакцину. Вместе с тем главный санитарный врач Украины раскритиковал разработку.