Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

В России за сутки выявили 4676 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Число новых случаев назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 26 августа.

Большинство из них зафиксировано в Москве (640), Санкт-Петербурге (181) и Московской области (143). За последние 24 часа скончались 115 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период в России умерли 16 683 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 970 865 случаев коронавируса в 85 регионах.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут врачи. Ранее в России запустили официальный сайт, где приведены вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.