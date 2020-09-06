Вучич отреагировал на пост Захаровой о стульях в Белом доме

Президент Сербии Александр Вучич в эфире «ТВ Пинк» отреагировал на пост официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США. Он назвал ее публикацию примитивизмом. Слова главы государства приводит в воскресенье, 6 сентября, ТАСС.

«Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются», — заключил Вучич, выразив сожаление в связи с тем, что Россия не ценит Сербию как единственную европейскую страну, отказавшуюся присоединиться к антироссийским санкциям.

«Не ценят, что Сербия — военно нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, единственная страна, которая покупает газ и оружие у них, я не буду объяснять чужой примитивизм», — отметил Вучич.

Ранее директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич также возмутился публикацией Захаровой.

Речь идет о посте, в котором официальный представитель российского внешнеполитического ведомства высмеяла встречу сербского президента Александра Вучича с Дональдом Трампом. На фото видно, как стул для Вучича был отодвинут на значительное расстояние от визави. «Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», — написала Захарова, приложив кадр из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу».