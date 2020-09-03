Вучич отказался признавать независимость Косова

Президент Сербии Александр Вучич отказался признавать независимость частично признанной республики Косово на переговорах в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TV Pink.

«Президент Вучич резко отверг пункт 10 (О признании независимости Косова — прим. "Ленты.ру"), ясно заявил, что для Сербии это неприемлемо, и сказал, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии. Здесь ставим точку; вопроса, согласится Вучич или нет, не существует», — заявил в эфире канала глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Ранее сообщалось, что главы Сербии и Косова встретились на переговорах в США. Александр Вучич и Авдулах Хоти должны были обсуждать экономические вопросы, однако министр финансов Сербии Синиша Мали посетовал, что все предложения Белграда встречались агрессивно, а экономику обсуждали меньше, чем было заявлено.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. О ее отделении от Сербии стало известно в 2008 году. Независимость страны на данный момент признали около ста стран, в том числе и 22 из 27 участников Евросоюза. Россия независимость Косова не признает.