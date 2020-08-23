США пригласили на переговоры лидеров Сербии и Косова

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригласил президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра Косова Авдулаха Хоти в Вашингтон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности при Белом доме.

Переговоры должны состояться 4 сентября, при этом их перенесли на два дня по причинам, связанным с планами лидеров стран. «Мы считаем, что прогресс в решении экономических вопросов, включая создание рабочих мест и ускорение экономического роста, является первым шагом в продвижении мирного процесса», — заявил руководитель пресс-службы Джон Эллиот.

Агентство напоминает, что 20 августа Вучич посоветовал лидерам Косова не тратить деньги на дорогу до Вашингтона, поскольку Сербия не намерена признавать независимость Приштины.

В июне Хоти отказался от участия в переговорах с Сербией, которые изначально должны были пройти в Вашингтоне 27 июня. Он был вынужден вернуться в страну, чтобы разобраться с обвинениями в адрес президента Косова Хашима Тачи, которого Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косове в Гааге обвинила в военных преступлениях, а также в преступлениях против человечности, в том числе в ста убийствах и многочисленных пытках, похищениях и преследованиях.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. О независимости республики парламент Косово заявил в 2008-м.

По последним данным, республику признали около ста стран, в том числе и 22 из 27 участников Евросоюза (ЕС). Между тем Косово не является членом Организации Объединенных Наций (ООН). Кроме того, Россия независимость Косова не признает.