Появились кадры разгона протестующих в Сербии

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В сети появились кадры разгона протестующих в Белграде полицейскими. Их опубликовало Ruptly.

На видео показано, как собравшихся перед зданием Национального собрания в столице Сербии разгоняют силовики, вооруженные дубинками.

8 июля президент Сербии Александр Вучич обвинил в беспорядках иностранные спецслужбы. По его словам, разбираться в ситуации, в том числе искать виновных среди иностранных спецслужб, будет сербская полиция. Сербский лидер связал протесты и столкновения с полицией с предстоящими переговорами под покровительством ЕС по вопросу непризнанного Косова.

С 7 июля в Белграде проходят протестные акции против карантинных мер, введенных правительством, — сербы пошли на штурм здания парламента в знак протеста. Небольшой группе удалось пробиться через полицейский кордон и ворваться в парламентское здание, но протестующих оттеснили полицейские. После прибытия подкреплений силовики использовали слезоточивый газ, чтобы отогнать толпу от здания парламента.

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