В Сербии назвали инициаторов беспорядков

Директор полиции Сербии Владимир Ребич назвал зачинщиков беспорядков в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце. Об этом пишет «Российская газета».

По его словам, в ходе протестов были задержаны граждане Великобритании, Туниса, Черногории, Боснии и Герцеговины. Таким образом, представитель правоохранительных органов косвенно подтвердил ранее озвученное высказывание сербского лидера Александра Вучича о причастности к событиям иностранных спецслужб.

8 июля президент Сербии Александр Вучич обвинил в беспорядках иностранные спецслужбы. По его словам, разбираться в ситуации, в том числе искать виновных среди иностранных спецслужб, будет сербская полиция. Сербский лидер связал протесты и столкновения с полицией с предстоящими переговорами под покровительством ЕС по вопросу непризнанного Косова.

С 7 июля в Белграде проходят протестные акции против карантинных мер, введенных правительством, — сербы пошли на штурм здания парламента в знак протеста. Небольшой группе удалось пробиться через полицейский кордон и ворваться в парламентское здание, но протестующих оттеснили полицейские. После прибытия подкреплений силовики использовали слезоточивый газ, чтобы отогнать толпу от здания парламента.

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