В России ответили на обвинения в беспорядках в Сербии

Заявления о «российском следе» в беспорядках в Сербии являются «низкопробной заказухой». Так ответили на обвинения в МИД России, передает РИА Новости.

Как отметили представители внешнеполитического ведомства, такие утверждения делают для того, чтобы бросить тень на российско-сербское партнерство. «Авторы данного вброса стараются идти в русле известных конспирологических стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится "рука Москвы"», — заявили в министерстве.

Дипломаты выразили надежду на скорейшее прекращение насилия и восстановление общественного порядка в Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич нашел виновных в организации протестов в Белграде. В специальном обращении к народу глава государства обвинил в беспорядках иностранные спецслужбы. Он связал протесты и столкновения с полицией с предстоящими переговорами под покровительством ЕС по вопросу непризнанного Косова.

С 7 июля в Белграде проходят протестные акции против карантинных мер, введенных правительством, — сербы пошли на штурм здания парламента в знак протеста. Небольшой группе удалось пробиться через полицейский кордон и ворваться в парламентское здание, но их оттеснили полицейские. После прибытия подкреплений силовики использовали слезоточивый газ, чтобы отогнать толпу от парламента.

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