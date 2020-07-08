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Cербы пошли на штурм парламента из-за карантинных мер

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Фото: Marko Djurica / Reuters

Жители Белграда, столицы Сербии, пошли на штурм здания парламента в знак протеста против карантинных мер, введенных правительством. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, на центральной площади города спонтанно собралось несколько тысяч человек. Небольшой группе удалось пробиться через полицейский кордон и ворваться в парламентское здание, но их оттеснили полицейские. Сообщается, что после прибытия подкреплений силовики использовали слезоточивый газ, чтобы отогнать толпу от парламента.

Протестующие выступали против новых ограничений, которые ранее анонсировал президент страны Александр Вучич: они включают комендантский час в будние дни и запрет собираться группами более пяти человек для жителей столицы.

Ранее Россия оказывала помощь Сербии в борьбе с коронавирусом. Так, были отправлены 11 самолетов Ил-76 воздушно-космических сил (ВКС) с 87 военнослужащими, в том числе военными медиками, специалистами-вирусологами, средствами защиты и 16 единицами военной техники.

По последним данным, в Сербии за все время пандемии коронавируса зарегистрировано свыше 17 тысяч случаев заражения, 330 человек скончались.

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