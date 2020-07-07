В Сербии ввели комендантский час из-за острой ситуации с коронавирусом

Сербия вводит комендантский час с пятницы по понедельник из-за ухудшившейся ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости во вторник, 7 июля.

Кроме того, в столице республики Белграде ограничения, включая запрет собираться дома и на улице группами более пяти человек, будут действовать во все дни из-за самой острой ситуации в стране. Вучич отметил, что в городе уже заполнены все медицинские учреждения.

Ранее Россия оказывала помощь Сербии в борьбе с коронавирусом. Так, были отправлены 11 самолетов Ил-76 воздушно-космических сил (ВКС) с 87 военнослужащими, в том числе военными медиками, специалистами-вирусологии, средствами защиты и 16 единицами военной техники.

По последним данным, в Сербии за все время пандемии коронавируса зарегистрировано свыше 17 тысяч случаев заражения, 330 человек скончались.

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