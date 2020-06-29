Джокович ответил пожелавшим ему смерти хейтерам

Сербский теннисист Новак Джокович, организовавший турнир Adria Tour во время пандемии коронавируса, ответил хейтерам, которые пожелали ему смерти. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на сториз в Instagram спортсмена.

«Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нем. Не так важно, что происходит вокруг нас. Важно то, что происходит внутри нас», — написал серб.

Ранее сообщалось, что Джоковичу пожелали смерти после заражения нескольких игроков и его самого коронавирусом. Послания неизвестные оставили на стенах зданий в городах Хорватии, где был организован турнир Adria Tour.

23 июня стало известно, что у спортсмена выявили коронавирус. При этом тестироваться в Хорватии теннисист отказался и сдал анализ, только вернувшись в Белград. Он уехал на родину после того, как турнир был остановлен из-за заражения болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича.

Позднее выяснилось, что сербский центровой клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Денвер Наггетс» Никола Йокич заболел коронавирусом после встречи с Джоковичем.

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