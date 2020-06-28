Организовавшему турнир во время пандемии коронавируса Джоковичу пожелали смерти

Сербский теннисист Новак Джокович, организовавший турнир Adria Tour во время пандемии коронавируса, получил угрозы. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что спортсмену пожелали смерти после заражения нескольких игроков и его самого коронавирусом. Послания неизвестные оставили на стенах зданий в городах Хорватии, где турнир был организован. «Мы хотим, чтобы ты умер», — написали хулиганы.

23 июня сообщалось, что у Джоковича выявили коронавирус. При этом тестироваться в Хорватии теннисист отказался и сдал анализ, только вернувшись в Белград. Он уехал на родину после того, как Adria Tour остановили из-за заражения болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича.

Позднее стало известно, что сербский центровой клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Денвер Наггетс» Никола Йокич заболел коронавирусом после встречи с Джоковичем.

Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде. На его счету 17 побед на турнирах серии «Большого шлема».

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