У обнявшего Джоковича игрока НБА выявили коронавирус

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич заразился коронавирусом — тест игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) показал положительный результат. Об этом сообщает The Sun.

25-летний баскетболист признался, что у него обнаружили COVID-19 спустя считанные дни после его встречи с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Во время баскетбольного матча в Сербии 11 июня соотечественники обнялись. Отмечается, что уже на следующей неделе Йокич сможет покинуть страну и вылететь в США, где присоединиться к одноклубникам.

Джокович заявил, что заражен коронавирусом после участия в выставочном турнире. COVID-19 был выявлен не только у первой ракетки мира, но и у его супруги.

Розыгрыш НБА был прерван из-за пандемии коронавируса в марте. Рестарт лиги пройдет в измененном формате: все команды прибудут в штат Флорида. После тестирований спортсмены проведут тренировочный лагерь и возобновят сезон в конце июля.

Йокич выступает за «Денвер» с 2015 года. В 2016-м он попал в сборную новичков НБА. Серб выигрывал серебро Олимпиады в составе национальной команды.

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