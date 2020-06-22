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Лучший теннисист мира отверг тест на коронавирус вопреки вспышке на его турнире

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Фото: Globallookpress.com

Лучший теннисист мира серб Новак Джокович отказался от теста на коронавирус вопреки вспышке заболевания на выставочном турнире Adria Tour, который должен был пройти в Хорватии. Об этом сообщает портал kurir.rs.

По данным источника, Джокович отверг сдачу теста, потому что хорошо себя чувствует и не ощущает симптомов заболевания, как и все в его команде и окружении. При этом его личный тренер прошел тестирование три дня назад и получил отрицательный результат.

Уточняется, что серб уже прибыл в Белград и связался со своим врачом, чтобы следовать его рекомендациям. Спортсмена беспрепятственно выпустили в Сербию без теста, хотя изначально Adria Tour, который и организует Джокович, опубликовал заявление, что «все сдадут анализы».

Ранее 22 июня стало известно, что Adria Tour отменили из-за заражения коронавирусом болгарина Григора Димитрова. Теннисисту стало плохо после поражения хорватскому теннисисту Борне Чоричу в первом круге. Позднее сообщалось о заражении Чорича, а также его фитнес-тренера.

Джокович — действующая первая ракетка мира. Он победитель 17 турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде и обладатель карьерного «Большого шлема».

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