Лучший теннисист мира отверг тест на коронавирус вопреки вспышке на его турнире

Лучший теннисист мира серб Новак Джокович отказался от теста на коронавирус вопреки вспышке заболевания на выставочном турнире Adria Tour, который должен был пройти в Хорватии. Об этом сообщает портал kurir.rs.

По данным источника, Джокович отверг сдачу теста, потому что хорошо себя чувствует и не ощущает симптомов заболевания, как и все в его команде и окружении. При этом его личный тренер прошел тестирование три дня назад и получил отрицательный результат.

Уточняется, что серб уже прибыл в Белград и связался со своим врачом, чтобы следовать его рекомендациям. Спортсмена беспрепятственно выпустили в Сербию без теста, хотя изначально Adria Tour, который и организует Джокович, опубликовал заявление, что «все сдадут анализы».

Ранее 22 июня стало известно, что Adria Tour отменили из-за заражения коронавирусом болгарина Григора Димитрова. Теннисисту стало плохо после поражения хорватскому теннисисту Борне Чоричу в первом круге. Позднее сообщалось о заражении Чорича, а также его фитнес-тренера.

Джокович — действующая первая ракетка мира. Он победитель 17 турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде и обладатель карьерного «Большого шлема».

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