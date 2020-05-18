Последние боровшиеся с коронавирусом военные вернулись в Россию из Сербии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

Их доставили на аэродром Чкаловский в Московской области. Отмечается, что этот рейс завершил перевозку россиян.

Все прибывшие уже проходят санитарно-эпидемиологические мероприятия, техника и суда также обрабатываются. Сообщается, что в Россию прибыли 20 военнослужащих.

4 апреля сообщалось, что Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом. В Сербию отправились 87 военнослужащих, в том числе военные медики, специалисты-вирусологи войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

По последним данным, в Сербии за все время пандемии коронавируса зарегистрировано свыше 10 тысяч случаев заражения, 225 человек скончались.

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