Еще одна страна попросила помощи у России в борьбе с коронавирусом

Эквадор стал еще одной страной, обратившейся к России с просьбой о гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом. Ранее российское правительство начало помогать Сербии и Италии. Об этом 8 апреля РИА Новости рассказал посол южноамериканской страны в России Хулио Прадо Эспиноса.
По словам посла, Эквадору не хватает масок, респираторов и лекарств. Эспиноса также отметил, что скоро страна сможет реализовать что-то полезное и важное в борьбе с COVID-19, но только при совместной работе с Россией.
Посольство Эквадора в Москве также обратилось в Национальный комитет содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки и в Федеральное медико-биологическое агентство. В запросах есть заявки на аппараты искусственной вентиляции легких и на тест-системы. При этом есть несколько фармкомпаний, которые уже готовы прислать в Эквадор партию циклоферона.
По состоянию на 8 апреля в Эквадоре зафиксировали почти четыре тысячи заболевших, из них 220 погибли и 140 вылечились.
В марте Россия отправила в Италию несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС). На них прилетели 100 российских вирусологов и эпидемиологов, а также восемь врачебно-сестринских бригад. В Сербию же 11 самолетов Ил-76 ВКС России доставили с гуманитарной помощью в начале апреля.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения