Путин заявил об открытости России к созданию общей системы безопасности в мире

Россия открыта для диалога и сотрудничества в создании общей системы безопасности в мире, заявил президент России Владимир Путин в ходе парада Победы в Москве. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 24 июня.

Также глава государства призвал помнить о том, что именно на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом.

«Невозможно даже представить, что стало бы с миром, не стань на его защиту Красная Армия. (...) Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло», — сказал он.

В параде на Красной площади участвуют 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов. Парадный строй состоит из 40 пеших расчетов: военнослужащие вооруженных сил и других ведомств, слушатели и курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы.

На торжественное мероприятие приехали лидеры 10 стран: Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

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