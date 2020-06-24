Президент России Владимир Путин попросил ветеранов не вставать во время его выступления на параде Победы. Момент попал на видео, его опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что в момент, когда Путин подходит к трибуне, ветераны начинают вставать. В этот момент президент жестом показывает им, чтобы они остались сидеть на своих местах.

Парад в честь 75-летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве в 10:00. Парад принял министр обороны Сергей Шойгу. Всего в параде примут участие свыше 14 тысяч военнослужащих, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов. На мероприятии присутствуют главы Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Также на парад приехали председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович и генсек ОДКБ Станислав Зась.

Из-за ситуации с пандемией коронавируса традиционный парад Победы 9 мая отменили. В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин поручил провести мероприятие 24 июня — по его указу этот день объявлен выходным.

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