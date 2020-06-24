Прибытие глав Белоруссии, Казахстана, Сербии и Молдавии в Кремль попало на видео

В Кремль прибыли главы Белоруссии, Казахстана, Сербии и Молдавии. Этот момент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал LifeShot.

Канал добавил, что в Кремле гостей угостили шампанским.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл итоговый список иностранных лидеров, приглашенных на парад Победы. В Москву приедут главы Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии. Песков добавил, что на параде также будет председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генсек ОДКБ Станислав Зась.

Из-за распространения коронавируса традиционный парад Победы 9 мая отменили. В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин поручил провести мероприятие 24 июня — по его указу этот день объявлен выходным.

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